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20:56, 6 мая 2024Силовые структуры

Россиянин приревновал знакомую к соседу и попытался сжечь их заживо

В Самарской области россиянин из ревности сжег дом с соседом и знакомой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Самарской области задержали россиянина, подозреваемого в покушении на двух человек. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 5 мая, мужчина приревновав 34-летнюю знакомую к своему 37-летнему соседу и решил учинить над ними расправу. Он поджог дом, когда женщина находилась в гостях. Хозяину удалось выбраться из окна, а его подруге выжить не удалось

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы.

6 мая сообщалось, что в Новочеркасске 27-летний рецидивист порезал 32-летнюю сожительницу из-за ревности.

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      Владимир Седов
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