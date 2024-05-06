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15:14, 6 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе рецидивист порезал сожительницу и запер ее в квартире

Под Ростовом-на-Дону рецидивист убил гражданскую жену из-за ревности

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Новочеркасске 27-летний рецидивист порезал 32-летнюю сожительницу из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

Мужчина был задержан в Ростове-на-Дону. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, преступление произошло в конце апреля 2024 года в квартире задержанного. Тогда он поссорился из-за ревности с гражданской женой и несколько раз ударил ее ножом, а затем закрыл квартиру на ключ и ушел. В результате полученных ранений пострадавшая не выжила.

Ранее сообщалось, что мужчина едва не зарезал бывшую жену в примерочной торгового центра в Москве из ревности.

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      Анна Габай
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