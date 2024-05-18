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08:21, 18 мая 2024Мир

В Китае назвали посредника в урегулировании украинского кризиса

Аналитик Цзайбан: Китай может стать посредником в разрешении украинского кризиса

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

КНР может стать посредником в урегулировании украинского кризиса и помочь найти компромисс. Об этом заявил сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан в беседе с РИА Новости.

«Китай может активно выступать посредником, внимательно прислушиваться к мнениям всех сторон и сформировать конструктивный вариант компромисса, он также в состоянии поспособствовать достижению компромисса между всеми сторонами», — сказал Ван Цзайбан.

Он отметил, что Пекин также готов помочь в последующем восстановлении Украины. В свою очередь, скорейшее прекращение конфликта поможет сорвать планы США по закреплению собственной гегемонии, добавил эксперт.

Тем временем на Западе назвали беспокоящим рост сотрудничества России и Китая из-за Украины. По мнению журналистов The Washington Post, между Москвой и Пекином можно заметить не только рост торговли, но и появление у них общих ценностей, так как обе страны имеют общее видение мирового порядка.

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      Евгений Силаев
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