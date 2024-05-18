В Китае назвали посредника в урегулировании украинского кризиса

Аналитик Цзайбан: Китай может стать посредником в разрешении украинского кризиса

КНР может стать посредником в урегулировании украинского кризиса и помочь найти компромисс. Об этом заявил сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан в беседе с РИА Новости.

«Китай может активно выступать посредником, внимательно прислушиваться к мнениям всех сторон и сформировать конструктивный вариант компромисса, он также в состоянии поспособствовать достижению компромисса между всеми сторонами», — сказал Ван Цзайбан.

Он отметил, что Пекин также готов помочь в последующем восстановлении Украины. В свою очередь, скорейшее прекращение конфликта поможет сорвать планы США по закреплению собственной гегемонии, добавил эксперт.

Тем временем на Западе назвали беспокоящим рост сотрудничества России и Китая из-за Украины. По мнению журналистов The Washington Post, между Москвой и Пекином можно заметить не только рост торговли, но и появление у них общих ценностей, так как обе страны имеют общее видение мирового порядка.