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13:20, 18 мая 2024Россия

В Северной Осетии задержан глава администрации района

В Северной Осетии задержали главу администрации Алагирского района Гагиева

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Главу администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева задержали. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Причиной задержания Меняйло назвал нарушение градостроительного кодекса РФ и превышение должностных полномочий. Глава республики уточнил, что речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости земельного участка на автодороге «Фиагдон — Даргавс». «В этом году мы начали проверку использования земель. Выявили огромное количество нарушений! В том числе Алагирском районе», — уточнил Меняйло.

По словам главы республики, управлением Следственного комитета РФ по Северной Осетии против Гагиева было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее заместителя главы правительства Алтайского края Ивана Кибардина задержали в Москве. Детали случившегося неизвестны.

14 мая в Башкирии сотрудники ФСБ задержали 40-летнего заместителя директора Управления дорожного хозяйства республики по подозрению в получении взятки. Согласно версии следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемый получал взятки от учредителя компании контрагента на общую сумму 2,9 миллиона рублей.

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      Александра Лисица
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