Заместителя главы правительства Алтайского края задержали

ТАСС: замглавы правительства Алтайского края Кибардина задержали в Москве

Заместителя главы правительства Алтайского края Ивана Кибардина задержали в российской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник подтвердил агентству информацию о задержании, уточнив, что детали случившегося неизвестны. «В краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — добавил он.