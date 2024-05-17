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06:40, 17 мая 2024Силовые структуры

Заместителя главы правительства Алтайского края задержали

ТАСС: замглавы правительства Алтайского края Кибардина задержали в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Заместителя главы правительства Алтайского края Ивана Кибардина задержали в российской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник подтвердил агентству информацию о задержании, уточнив, что детали случившегося неизвестны. «В краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — добавил он.

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      Маргарита Пименова
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