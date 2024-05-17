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16:28, 17 мая 2024Силовые структуры

Замглавы правительства российского региона взяли под стражу

Московский суд арестовал замглавы правительства Алтайского края Кибардина
Начало событий в новости Заместителя главы правительства Алтайского края задержали

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чиновник взят под стражу до 15 июля.

Ранее 17 мая стало известно о задержании Кибардина в Москве. Также в администрации Алтайского края сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

Фабула уголовного дела пока неизвестна.

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      Любовь Ширижик
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