Замглавы правительства российского региона взяли под стражу

Московский суд арестовал замглавы правительства Алтайского края Кибардина

Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чиновник взят под стражу до 15 июля.

Ранее 17 мая стало известно о задержании Кибардина в Москве. Также в администрации Алтайского края сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

Фабула уголовного дела пока неизвестна.