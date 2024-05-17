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Замглавы правительства российского региона взяли под стражу
Московский суд арестовал замглавы правительства Алтайского края Кибардина
Начало событий в новости Заместителя главы правительства Алтайского края задержали
Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Чиновник взят под стражу до 15 июля.
Ранее 17 мая стало известно о задержании Кибардина в Москве. Также в администрации Алтайского края сотрудники правоохранительных органов провели обыски.
Фабула уголовного дела пока неизвестна.