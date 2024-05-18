В США назвали условие для реалистичного подхода Украины к переговорам

Риттер: продвижение ВС РФ заставит Украину быть реалистичной в переговорах

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) может вынудить Украину придерживаться более реалистичной позиции по вопросу диалога с Москвой. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Риттер назвал условие для реалистичного подхода Украины к переговорам и допустил, что на Киев повлияет наступление России. Он добавил, что вопрос мирного диалога является политическим, поэтому окончательное решение по нему необходимо принимать Москве.

«Если Россия сможет выдержать такого рода изнурительные наступательные операции в Харькове, на Донбассе и в Запорожье, мы увидим, что у украинских вооруженных сил не будет иного выбора, кроме как потерпеть крах. У них просто не останется выбора, сопротивляться они не смогут», — отметил эксперт.

Ранее Риттер заявил, что Россия вскоре достигнет цели по демилитаризации Украины. По его мнению, Москва обладает стратегическим преимуществом, которое использует в полной мере.