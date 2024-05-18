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08:53, 18 мая 2024Мир

В США назвали условие для реалистичного подхода Украины к переговорам

Риттер: продвижение ВС РФ заставит Украину быть реалистичной в переговорах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) может вынудить Украину придерживаться более реалистичной позиции по вопросу диалога с Москвой. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Риттер назвал условие для реалистичного подхода Украины к переговорам и допустил, что на Киев повлияет наступление России. Он добавил, что вопрос мирного диалога является политическим, поэтому окончательное решение по нему необходимо принимать Москве.

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«Если Россия сможет выдержать такого рода изнурительные наступательные операции в Харькове, на Донбассе и в Запорожье, мы увидим, что у украинских вооруженных сил не будет иного выбора, кроме как потерпеть крах. У них просто не останется выбора, сопротивляться они не смогут», — отметил эксперт.

Ранее Риттер заявил, что Россия вскоре достигнет цели по демилитаризации Украины. По его мнению, Москва обладает стратегическим преимуществом, которое использует в полной мере.

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      Марина Совина
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