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13:04, 18 мая 2024Россия

Вассерман назвал рецепт победы над Украиной

Депутат Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации. Именно такой рецепт победы в ходе специальной военной операции парламентарий назвал в беседе с «Московским комсомольцем».

«Они продолжают пытаться атаковывать российские регионы, потому что мы пока не трогаем руководство террористической организации Украина, а рядовых боевиков им не жаль. Мирных жителей оккупированных этой организацией территорий и подавно не жаль, — сказал Вассерман. — Нам нужно ликвидировать не руководство, а всю эту организацию».

Он добавил, что значительное количество жителей Украины являются этническими русскими. А организация, о которой говорит депутат, задумана как антирусская. В связи с этим он предложил признать территорию соседнего государства «естественной частью России», а ее жителей — частью русского народа.

Тем временем отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер оценил сроки демилитаризации Украины и подчеркнул, что Россия вскоре достигнет этой цели. По его мнению, Москва обладает стратегическим преимуществом, которое использует в полной мере.

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      Олег Давыдов
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