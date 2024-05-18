Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 18 мая 2024Мир

Захарова назвала причину закрытия дела об утечке в Германии

Захарова назвала закрытие дела об утечке в ФРГ желанием замять неудобную тему
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о причинах завершения расследования против инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, который обсуждал удары по Крымскому мосту. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова назвала причину закрытия дела об утечке в Германии и увидела в этом решении желание поскорее замять неудобную тему. Она подчеркнула, что офицеры бундесвера не только проговорились о планах усиления вовлеченности Берлина в конфликт, но и «сдали» своих британских союзников, подтвердив их роль в планировании и реализации ударов по российской территории.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

«Поскольку сразу снивелировать реакцию германской общественности, сместив фокус ее внимания в сторону самого факта "утечки", а также в очередной раз запугать страшилками о "российской шпионской активности" германским политикам не удалось, то они пошли проверенным путем по принципу: "нет темы — нет проблемы», — объяснила дипломат.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных немецких военных, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. 7 мая стало известно, что расследование по этому делу закрыли.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Круглосуточная раздача повесток и ограничение консульских услуг. На Украине вступил в силу закон о мобилизации

      Российские военные ударили по украинским складам химзавода

      В США исключили новое контрнаступление Украины

      В Белом доме заявили о наличии у Израиля запасов бомб большой мощности

      Украинский беспилотник попытался атаковать Крым

      Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке

      Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

      На Украине вступил в силу закон о мобилизации

      Захарова назвала причину закрытия дела об утечке в Германии

      Озвучен срок появления украинских летчиков на F-16 в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше