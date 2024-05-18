Захарова назвала закрытие дела об утечке в ФРГ желанием замять неудобную тему

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о причинах завершения расследования против инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, который обсуждал удары по Крымскому мосту. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова назвала причину закрытия дела об утечке в Германии и увидела в этом решении желание поскорее замять неудобную тему. Она подчеркнула, что офицеры бундесвера не только проговорились о планах усиления вовлеченности Берлина в конфликт, но и «сдали» своих британских союзников, подтвердив их роль в планировании и реализации ударов по российской территории.

«Поскольку сразу снивелировать реакцию германской общественности, сместив фокус ее внимания в сторону самого факта "утечки", а также в очередной раз запугать страшилками о "российской шпионской активности" германским политикам не удалось, то они пошли проверенным путем по принципу: "нет темы — нет проблемы», — объяснила дипломат.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных немецких военных, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. 7 мая стало известно, что расследование по этому делу закрыли.