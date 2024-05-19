19 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
19 мая в России отмечают День фармацевта и День пионерии. В мире эта дата посвящена бopьбе c воспалительными зaбoлeвaниями кишeчникa и посадке растений. Верующие чтят память святых Жен-мироносиц и святого праведника Иова. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 19 мая рассказывает «Лента.ру».
Праздники в России
День фармацевта
День фармацевта в России учредили не так давно — в 2021 году. С тех пор 19 мая принято поздравлять фармацевтических работников, технологов, химиков и провизоров.
Считается, что именно в этот день в 1581 году царь Иван IV Грозный приказал открыть первую на Руси аптеку: фармацевты занимались там не только продажей лекарственных препаратов, но и их изготовлением.
День пионерии
Пионерская организация была учреждена в Советском Союзе 19 мая 1922 года, в 1991-м она прекратила свое существование. В современной России праздник отмечают до сих пор, но под новым названием: День детских общественных объединений и организаций.
Сегодня День пионерии — неофициальный праздник. Массовых мероприятий не проводят по всей стране, как это было во времена СССР. Однако некоторые школы все же устраивают посвященные памятному дню концерты, классные часы и другие активности.
Праздники в мире
Вceмиpный дeнь бopьбы c воспалительными зaбoлeвaниями кишeчникa
Всемирный день борьбы c воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) направлен на поддержку людей, страдающих от болезни Крона и язвенного колита.
В разных странах в этот день проходят благотворительные мероприятия, а здания и памятники подсвечиваются фиолетовым цветом в знак солидарности с пациентами. Символом акции также является фиолетовая лента.
по всему миру живут с воспалительными заболеваниями кишечника
Дeнь «Пocaди чтo-нибудь»
Праздник посадки растений ежегодно отмечается в Америке 19 мая. Главная традиция этого дня — посадить любое растение, будь то дерево, цветок или какая-либо плодовая культура. Многие питомники и ландшафтные бюро по случаю праздника высаживают растения в общественных местах.
Этот праздник призван напомнить людям о том, какое влияние оказывает озеленение городов на качество жизни людей. Ведь растения не только очищают воздух, но и делают общественные места более привлекательными.
Какие еще праздники отмечают в мире 19 мая
- День китайского туризма;
- День пищевой революции;
- Праздник майских лучей в США;
- Всемирный день семейного врача.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти святых Жен-мироносиц (Православный женский день)
День Жен-мироносиц православная церковь отмечает в третье воскресенье после Пасхи. Согласно преданию, Мария Магдалина, Иоанна, Мария Клеопова, Саломия, Сусанна и другие женщины следовали за Иисусом Христом на гору Голгофу и стали свидетельницами его страданий во время распятия. Именно они первыми узнали о чудесном воскрешении Мессии, когда пришли к его гробнице, чтобы помазать тело миром.
Праведный Иов многострадальный
Герой Ветхого Завета праведный Иов жил в стране Авситидийской (Северная Аравия), в земле Уц. В возрасте 78 лет ему пришлось пережить ряд испытаний, чтобы доказать свою истинную веру в Бога и непреклонность перед искушениями.
Иов в один момент потерял дом, всех детей и заболел проказой. Тогда жена Иова стала роптать на Бога и упрекать ни в чем неповинного старика в грехах. Друзья святого тоже подумали, что таким образом Бог наказывает святого, и убеждали его покаяться. Однако Иов остался непреклонен, объясняя всем, что страдания посланы ему по неведомому божьему промыслу.
Правда, слова друзей все же расстроили Иова, и он обратился к Богу с мольбой показать другим его непогрешимость. Тогда, согласно преданию, Бог явился к святому вихрем и укорил его в попытке понять умом Божий промысел. После этого Иов раскаялся и чудесным образом исцелился от болезни. Также Бог приумножил ранее потерянные богатства. В итоге у праведника родилось еще десять детей, а прожил он 248 лет.
Какие еще церковные праздники отмечают 19 мая
- День памяти мученика Варвара Луканского;
- День памяти преподобного Михея Радонежского;
- День памяти благоверной Тамары, царицы грузинской;
- День памяти Мучеников Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия;
- День праведных тайных учеников Иисуса Христа Иосифа Аримафейского и Никодима.
Приметы на 19 мая
- Птицы громко щебечут — к ясной погоде.
- Поднялся туман после рассвета — тоже к безоблачной погоде.
- На кленах появились сережки — можно начать посев свеклы.
- Если утром 19 мая много росы на траве — будет богатый урожай огурцов.
Кто родился 19 мая
Наталия Орейро
Наталия Орейро (47 лет) — уругвайская актриса и певица. Мировую известность получила после выхода телесериала «Дикий ангел», где она сыграла главную роль. В 2010 году журнал Esquire включил ее в «Атлас самых сексуальных женщин из ныне живущих». Имеет второе российское гражданство. Актерскую карьеру продолжает по сей день.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева (53 года) — российская телеведущая развлекательных программ. Вела передачи на «Первом канале», «России-1», «НТВ», «ТНТ», «ТВ-6», «Муз-ТВ» и «ТВ Центр». Также была ведущей популярных музыкальных фестивалей «Новая волна», «Юрмала» и «Песня года». В 2023 году Лера Кудрявцева и адвокат Катя Гордон создали группу «ЗаVисть». К настоящему времени они выпустили треки: «Ча-ча-чао», «Дамы за 30» и «Корпорат».
Кто еще родился 19 мая
- Джеймс Фокс (85 лет) — английский актер;
- Даниэль Макдональд (33 года) — австралийская актриса;
- Хо Ши Мин (1890-1969 гг.) — бывший президент Вьетнама;
- Грейс Джонс (76 лет) — американская певица, актриса и модель;
- Михаил Горевой (59 лет) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог.