Бастрыкин поручил дать правовую оценку обвинениям главам ФСБ и Росгвардии

СКР даст правовую оценку обвинениям ГБР Украины в адрес глав ФСБ и Росгвардии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочно предъявленным обвинениям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще ряду офицеров. Об этом говорится в Telegram-канале СКР.

В ведомстве назвали обвинения незаконным уголовным преследованием высокопоставленных российских чиновников. СКР в рамках расследования установит конкретных должностных лиц, которые приняли эти решения.

18 мая ГБР Украины заочно предъявило подозрение в совершении преступления Бортникову, Золотову и другим генералам российских спецслужб в связи «с разжиганием национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании украинским протестным акциям в 2013-2014 годах». В ведомстве сообщили, что следователи бюро при содействии Службы безопасности Украины собрали доказательства подрывной деятельности российских спецслужб.

Ключевыми задачами ФСБ, в частности, было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в договоре коллективной безопасности НАТО, заявили в ГБР Украины.