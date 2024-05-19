Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:35, 19 мая 2024Россия

Бастрыкин поручил дать правовую оценку обвинениям главам ФСБ и Росгвардии

СКР даст правовую оценку обвинениям ГБР Украины в адрес глав ФСБ и Росгвардии

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочно предъявленным обвинениям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще ряду офицеров. Об этом говорится в Telegram-канале СКР.

В ведомстве назвали обвинения незаконным уголовным преследованием высокопоставленных российских чиновников. СКР в рамках расследования установит конкретных должностных лиц, которые приняли эти решения.

18 мая ГБР Украины заочно предъявило подозрение в совершении преступления Бортникову, Золотову и другим генералам российских спецслужб в связи «с разжиганием национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании украинским протестным акциям в 2013-2014 годах». В ведомстве сообщили, что следователи бюро при содействии Службы безопасности Украины собрали доказательства подрывной деятельности российских спецслужб.

Ключевыми задачами ФСБ, в частности, было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в договоре коллективной безопасности НАТО, заявили в ГБР Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков. Чем он был известен?

      В ЕС ужесточат требования к ввозу домашних животных из России

      Бастрыкин поручил дать правовую оценку обвинениям главам ФСБ и Росгвардии

      Захарова назвала безумной политику западных стран в отношении Грузии

      В Минобороны Украины заявили о вручении повесток только под роспись

      США модернизируют советские БРМ для Польши

      Пропавшую 16-летнюю дочь миллиардера не стала искать полиция. Тогда родители сами взялись за дело и едва не погубили ее

      Стало известно число пострадавших при украинском обстреле Раденска

      Два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области

      Назван способ убрать жир в самых проблемных зонах без спортзала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше