Аналитик Меркурис: ситуация для ВСУ на фронте стала хуже критической

Британский аналитик и писатель Александр Меркулис заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала хуже критической. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

«Мы получаем все больше новостей с фронта, и эти вести продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация в целом переходит от просто критической к худшей, и это касается всех направлений», — заявил Меркулис.

По его словам, командующие украинской армии постоянно перебрасывают элитные подразделения с одного направления на другое, что приводит к истощению этих частей, а потери некоторых бригад достигают 70 процентов на передовой.

Ранее Министерство обороны России (МО РФ) сообщило, что ВСУ потеряли за сутки 18 мая более 690 военных в зоне действий группировки «Юг» ВС РФ. Кроме того, украинская армия лишилась танка, пяти боевых бронированных машин и шести автомобилей.