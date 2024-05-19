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12:36, 19 мая 2024Интернет и СМИ

Британский аналитик назвал ситуацию для ВСУ критической

Аналитик Меркурис: ситуация для ВСУ на фронте стала хуже критической

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британский аналитик и писатель Александр Меркулис заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала хуже критической. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

«Мы получаем все больше новостей с фронта, и эти вести продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация в целом переходит от просто критической к худшей, и это касается всех направлений», — заявил Меркулис.

По его словам, командующие украинской армии постоянно перебрасывают элитные подразделения с одного направления на другое, что приводит к истощению этих частей, а потери некоторых бригад достигают 70 процентов на передовой.

Ранее Министерство обороны России (МО РФ) сообщило, что ВСУ потеряли за сутки 18 мая более 690 военных в зоне действий группировки «Юг» ВС РФ. Кроме того, украинская армия лишилась танка, пяти боевых бронированных машин и шести автомобилей.

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      Валентин Карант
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