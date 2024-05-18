Озвучены потери ВСУ в зоне действий группировки «Юг»

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 690 военных в зоне действий группировки «Юг»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 690 военных в зоне действий группировки «Юг» ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России (МО РФ).

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 105-й, 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также в сообщении озвучены потери в боевой техники. ВСУ лишились танка, пяти боевых бронированных машин и шести автомобилей. Кроме того, российским военным удалось поразить американскую гаубицу М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

Тем временем ВС РФ вышли на правый берег реки Волчья в Волчанске Харьковской области. Уточняется, что она делит город на северную и южную части. При этом Российская армия продвинулась и внутри города, заняв позиции в серой зоне.