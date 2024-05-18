ВС РФ вышли на правый берег реки Волчья в Волчанске

«РВ»: ВС РФ продвинулись внутри Волчанска и вышли на правый берег реки Волчья

ВС РФ вышли на правый берег реки Волчья в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Река, уточнили авторы канала, делит город на северную и южную части. По данным журналистов, ВС РФ также продвинулись внутри города, заняв позиции в серой зоне. Минобороны России не комментировало эти сообщения о происходящем в Волчанске.

В Волчанске продолжаются бои между ВС РФ и Вооруженными силами Украины (ВСУ).

16 мая стало известно, что солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен в Волчанске. Речь идет о солдатах 7-го погранотряда и 116-й бригады теробороны ВСУ, которые сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».