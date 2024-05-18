Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 18 мая 2024Бывший СССР

ВС РФ вышли на правый берег реки Волчья в Волчанске

«РВ»: ВС РФ продвинулись внутри Волчанска и вышли на правый берег реки Волчья
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Evgeniy Maloletka / AP

ВС РФ вышли на правый берег реки Волчья в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Река, уточнили авторы канала, делит город на северную и южную части. По данным журналистов, ВС РФ также продвинулись внутри города, заняв позиции в серой зоне. Минобороны России не комментировало эти сообщения о происходящем в Волчанске.

В Волчанске продолжаются бои между ВС РФ и Вооруженными силами Украины (ВСУ).

16 мая стало известно, что солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен в Волчанске. Речь идет о солдатах 7-го погранотряда и 116-й бригады теробороны ВСУ, которые сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии обнаружили могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника. Что о нем известно?

      Раскрыто состояние перенесшего покушение премьера Словакии

      Украинские дальнобойщики перекрыли трассу из-за нового закона о мобилизации

      ВС РФ вышли на правый берег реки Волчья в Волчанске

      Озвучены условия переговоров между Россией и Украиной

      Помощников Трампа заподозрили в планах взять под контроль ФБР

      В Славянске произошли взрывы

      В Минобороны Британии захотели поставить деньги на победу Украины над РФ

      Россия захотела поделиться опытом по защите детей в интернете с Белоруссией

      «Спартак» объявил об уходе капитана Джикии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше