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15:28, 16 мая 2024Бывший СССР

Солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен в Волчанске

«РВ»: украинские солдаты массово сдаются в плен в Волчанске

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово сдаваться в плен в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Как сообщается, речь идет о солдатах 7-го погранотряда и 116-й бригады теробороны ВСУ, которые сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».

«Под Волчанском их подразделения размотали наши парни. Выжившие запросили эвакуацию раненых и приказа на отход, но командование ответило жестким отказом», — отмечает «РВ».

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видео с российскими военными на въезде в Волчанск.

«Уже Волчанск. Боец ВСУ, не нужно бежать — умрешь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами», — говорит в ролике один из военных.

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      Валентин Карант
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