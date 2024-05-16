Солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен в Волчанске

«РВ»: украинские солдаты массово сдаются в плен в Волчанске

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово сдаваться в плен в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Как сообщается, речь идет о солдатах 7-го погранотряда и 116-й бригады теробороны ВСУ, которые сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».

«Под Волчанском их подразделения размотали наши парни. Выжившие запросили эвакуацию раненых и приказа на отход, но командование ответило жестким отказом», — отмечает «РВ».

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видео с российскими военными на въезде в Волчанск.

«Уже Волчанск. Боец ВСУ, не нужно бежать — умрешь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами», — говорит в ролике один из военных.