Менеджер бара изнасиловал туристку на глазах друзей на популярном курорте Европы

Менеджер бара на Майорке, Испания, напоил туристку алкоголем и изнасиловал ее на глазах друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 19-летняя британка отдыхала в баре S'illot на популярном курорте Европы. Напоивший ее менеджер заведения отвел ее в кладовую, где предложил заняться сексом. Та отказалась и вышла на улицу, но новый знакомый последовал за ней. Он отвел пьяную девушку в укромное место и изнасиловал.

По данным полиции, во время совершения преступления за ним наблюдали двое его друзей. В настоящее время их разыскивает полиция. Сам насильник уже пойман и вскоре предстанет перед судом.

Ранее в Индии менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет. Мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая остановилась в гостинице, где он работал.