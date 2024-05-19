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12:10, 19 мая 2024Путешествия

Менеджер бара изнасиловал туристку на глазах друзей на популярном курорте Европы

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Менеджер бара на Майорке, Испания, напоил туристку алкоголем и изнасиловал ее на глазах друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 19-летняя британка отдыхала в баре S'illot на популярном курорте Европы. Напоивший ее менеджер заведения отвел ее в кладовую, где предложил заняться сексом. Та отказалась и вышла на улицу, но новый знакомый последовал за ней. Он отвел пьяную девушку в укромное место и изнасиловал.

По данным полиции, во время совершения преступления за ним наблюдали двое его друзей. В настоящее время их разыскивает полиция. Сам насильник уже пойман и вскоре предстанет перед судом.

Ранее в Индии менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет. Мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая остановилась в гостинице, где он работал.

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      Марк Успенский
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