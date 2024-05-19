Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА над Белгородской областью

Силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Силы средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ была пресечена около 14:00 19 мая.

Ранее Минобороны России также сообщило о пресечении попыток украинских войск атаковать территорию России. Силы ПВО уничтожили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник.

