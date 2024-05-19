Полковник ФРГ Рихтер: резервы ВСУ не успеют вступить в бой в ключевой момент

Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой кадров. Об этом он сообщил в интервью каналу Welt, опубликованном на YouTube.

Рихтер предположил, что резервы ВСУ не успеют вступить в бой в ключевой момент, поскольку украинские власти поздно приняли новый закон о мобилизации.

«Это означает, что до того момента как будут сформированы новые резервы, пройдут месяцы, потому что надо их организовать и упорядочить, а также обучить их», — отметил немецкий офицер.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) некоторых категорий заключенных.