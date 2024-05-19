Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:37, 19 мая 2024Мир

Немецкий офицер усомнился в силах ВСУ

Полковник ФРГ Рихтер: резервы ВСУ не успеют вступить в бой в ключевой момент

Фото: Unsplash

Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой кадров. Об этом он сообщил в интервью каналу Welt, опубликованном на YouTube.

Рихтер предположил, что резервы ВСУ не успеют вступить в бой в ключевой момент, поскольку украинские власти поздно приняли новый закон о мобилизации.

Материалы по теме:
Что нужно взять с собой мобилизованному? И где купить все необходимое
Что нужно взять с собой мобилизованному?И где купить все необходимое
8 октября 2022
Что делать, если пришла повестка в военкомат? Какое наказание предусмотрено за неявку
Что делать, если пришла повестка в военкомат?Какое наказание предусмотрено за неявку
27 сентября 2022
Что такое ВУС в военном билете? Расшифровка кодов военно-учетных специальностей
Что такое ВУС в военном билете?Расшифровка кодов военно-учетных специальностей
18 марта 2024
Что ждет россиян во время частичной мобилизации? Ответы на главные вопросы
Что ждет россиян во время частичной мобилизации?Ответы на главные вопросы
21 сентября 2022

«Это означает, что до того момента как будут сформированы новые резервы, пройдут месяцы, потому что надо их организовать и упорядочить, а также обучить их», — отметил немецкий офицер.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) некоторых категорий заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

      Российские военные призвали ВСУ сдаться в плен на авдеевском участке

      В Белгородской области сбили еще один беспилотник

      Над Черным морем заметили американский беспилотник

      МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

      Украинские беспилотники пытались атаковать Кубань

      На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упал украинский дрон

      На Выборгской нефтебазе произошел хлопок

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      Немецкий офицер усомнился в силах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше