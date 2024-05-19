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02:48, 19 мая 2024Мир

Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина испугал Вашингтон

Аналитик Пиллсбери: объятия Путина и Си Цзиньпина говорят о поражении США
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Дружеские объятия российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали свидетельством колоссального стратегического поражения США, заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери в интервью Fox News.

По его словам, жест на встрече Путина и Си Цзиньпина испугал американских политиков. «Это стратегический кошмар — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, дружба Москвы и Пекина опасна для Вашингтона. Обе страны воспринимаются американской стороной как стратегические оппоненты, добавил он.

Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Они также обсудили инициативу Пекина по глобальной безопасности.

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      Марина Совина
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