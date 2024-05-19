Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста экономики в XXI веке

МВФ: Россия входит в топ-10 стран по темпам роста экономики в XXI веке

Россия вошла в десятку стран среди самых крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда и Всемирного банка, экономика России с начала XXI века увеличилась в восемь раз.

Приводились данные только по экономикам с размером ВВП от 100 миллиардов долларов.

Самый быстрый рост показала Эфиопия — с начала века ее экономика увеличилась в 19,4 раза, до 160 миллиардов долларов. На второй строчке оказался Китай с ростом ВВП в 14,6 раза, за ним следует Казахстан (рост в 14,2 раза).

Самый медленный рост показала Греция — 83 процента. На второй строчке оказалась Пуэрто-Рико (+88 процентов), на третьем месте — Италия (+97 процентов).

Ранее в мае сообщалось, что рост ВВП России в первом квартале 2024 года ускорился и достиг 5,4 процента относительно аналогичного периода годичной давности. По итогам четвертого квартала 2023-го статистическое ведомство заявляло о повышении показателя на 4,9 процента. В целом по итогам года он вырос на 3,6 процента.

