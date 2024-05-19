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17:01, 19 мая 2024Бывший СССР

Российский танкист рассказал о чудесах в зоне СВО

Командир танка Т-72 Асылбаев рассказал о чудесах на фронте
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев оказался свидетелем нескольких чудес, случившихся с ним на фронте. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «Российская газета».

По словам командира танка Т-72, однажды он с коллегой попал под огонь двух пулеметов. «Не знаю, везение это или чудо, но мы убежали от двух пулеметов, в гору, вдвоем, в бронежилетах», — заявил боец.

Другое чудо произошло также в зоне специальной военной операции (СВО) — в полутора метрах от танкистов в землю воткнулся минометный снаряд, который по каким-то причинам не взорвался.

Ранее военное ведомство сообщило, что в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины российские танкисты уничтожили опорные пункты противника.

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      Иван Потапов
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