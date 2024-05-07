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06:21, 7 мая 2024Бывший СССР

Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ около Белгородской области

Минобороны РФ: танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ около Белгородской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины российские танкисты уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России

Удары нанес экипаж танка Т-80БВ. Местонахождение украинских бойцов выявили с помощью беспилотника.

«Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов. При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены», — заявили в Минобороны.

29 апреля Минобороны сообщило, что российские танкисты устроили ВСУ «огневую карусель». Тогда экипажи Т-80БВМ танковых подразделений пятой общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья нанесли поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Командир танка рассказывал, что российские бойцы вели огонь по укреплениям и блиндажам прямой наводкой с расстояния 700-1000 метров.

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      Сергей Грехов
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