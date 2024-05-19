США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после его остановки в России

CENTCOM: хуситы атаковали танкер, направлявшийся в КНР после его остановки в РФ

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X заявило, что йеменской движение «Ансар Алла» нанесло удар по нефтяному танкеру, который якобы направлялся в Китай после остановки в России.

«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — сказано в сообщении.

По данным CENTCOM, ракетный удар хуситов был совершен ночью в субботу, 18 мая в Красном море. Отмечается, что никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах королевства сообщило, что британский корабль получил повреждения после нападения, совершенного в 140,6 километра к северо-западу от йеменского порта Ходейда.