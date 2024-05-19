Стая бродячих собак напала на россиянку в Индии

The Goan: россиянка пожаловалась властям Индии на бродячих собак

Стая бродячих собак напала на российскую туристку на курорте Гоа, Индия. О ее жалобе сообщает местное издание The Goan.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Бенаулим в южном Гоа. Девушка по имени Кристина каталась на велосипеде по пляжу, когда на нее напали собаки. Россиянку спас от стаи агрессивных животных местный рыбак. Девушка не пострадала, но записала видеообращение к властям Гоа с просьбой создать приюты для животных, чтобы обезопасить людей.

Ранее слон напал на автобус с туристами и едва не перевернул его во время сафари в национальном парке Пиланесберг в Южно-Африканской Республике (ЮАР). На кадрах видно, как дикий зверь подходит к автобусу и дважды приподнимает его хоботом и бивнями.