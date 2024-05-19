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13:54, 19 мая 2024Россия

В Брянской области юные футбольные фанаты пожаловались на избиение полицейскими

Baza: в Брянской области полиция поймала в лесу юных футбольных фанатов и избила

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Брянской области юные футбольные фанаты пожаловались на избиение сотрудниками полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам молодых людей, перед матчем с участием ФК «Сокол» и ФК «Бежица» правоохранители попросили фанатов последнего клуба подписать документы, что они не поедут на игру. Некоторые из болельщиков сделали это, другие же отказались и отправились на встречу футбольных команд на маршрутке.

В один момент транспортное средство остановили сотрудники полиции. Тогда ехавшие на матч молодые люди покинули маршрутку и попытались скрыться в лесу, убегая через болота. Однако, в итоге, все они были пойманы.

«Несмотря на то что среди задержанных были несовершеннолетние, по словам болельщиков, им не дали позвонить родителям. Как рассказывают фанаты, тех, кто отказывался сдавать отпечатки пальцев или писать объяснительную, били. Некоторым сломали телефоны», — передает Baza.

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Спустя несколько часов молодые люди все же смогли сообщить о произошедшем родственникам. По информации Telegram-канала, родители задержанных детей собираются написать на сотрудников полиции заявление.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения правоохранителями участника специальной военной операции. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

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      Екатерина Грищенко
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