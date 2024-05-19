В Петербурге ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в цехе с полиэтиленом в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Площадь пожара в цехе на Автобусной улице достигала 600 квадратных метров. В здании обрушилась крыша. Пострадавших не было. К тушению были привлечены 31 специалист и восемь единиц техники МЧС России.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Огонь быстро потушили, а рядом с сооружением нашли то, что могло быть использовано для поджога. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пластиковую бутылку и пакет. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.