Власти Херсона сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области повреждена припортовая инфраструктураСюжетРакетные удары по Украине:
В подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации подконтрольных Украине районов Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По информации главы ОВА, «были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, разбиты складское помещение, хозяйственные постройки».
Ранее сообщалось, что российские военные по наводке подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины в Херсоне.