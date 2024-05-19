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12:23, 19 мая 2024Бывший СССР

Власти Херсона сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области повреждена припортовая инфраструктура
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации подконтрольных Украине районов Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По информации главы ОВА, «были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, разбиты складское помещение, хозяйственные постройки».

Ранее сообщалось, что российские военные по наводке подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины в Херсоне.

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      Елизавета Мытарева
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