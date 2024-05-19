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20:47, 19 мая 2024Россия

Во Владимирской области самодельный самолет потерпел крушение

Транспортная прокуратура: во Владимирской области разбился самодельный самолет

Кадр: Приволжская транспортная прокуратура

В Суздальском районе Владимирской области потерпел крушение одноместный самолет. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушное судно было самодельным. По информации правоохранителей, самолет разбился неподалеку от аэродрома Павловское. Это произошло 19 мая около 14:45.

«На место происшествия выехал заместитель владимирского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Суздальскому району», — рассказали в ведомстве. В транспортной прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Как передает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Суздальского района, в результате крушения самолета пилоту выжить не удалось.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге самолет переехал человека. Пострадавшим оказался техник аэропорта. В результате произошедшего мужчина выжил, но получил травмы. Его доставили в больницу.

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      Екатерина Грищенко
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