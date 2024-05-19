Захарова заявила, что политика Запада в отношении Грузии является безумной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику западных стран в отношении Грузии безумной, подчеркнув, что они начали действовать подобным образом после того, как м не удалось дестабилизировать ситуацию в стране, как это произошло с Украиной. Об этом она рассказала в эфире телеканала ТВЦ.

«С Грузией не получилось. Поэтому действуют жестко, действуют максимально, как они считают, эффективно с точки зрения сегодняшнего момента. С нашей точки зрения, безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что Грузия устояла перед западным влиянием, поскольку внутри ее политической системы и общества есть люди, ориентированные на народ и свою страну, которые в меньшей степен думают о каких-либо внешних факторах.

Ранее Захарова заявила, что призыв Евросоюза к властям Грузии обеспечить право граждан на протест можно расценить как вмешательство во внутренние дела страны.