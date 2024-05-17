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23:03, 17 мая 2024Мир

Захарова оценила призыв Евросоюза к властям Грузии

Захарова: призыв Евросоюза к властям Грузии можно трактовать как вмешательство
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Призыв Евросоюза к властям Грузии обеспечить право граждан на протест можно расценить как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Европейский союз призвал власти Грузии обеспечить право граждан на протест. Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест», — отметила дипломат.

Ранее издание Financial Times написало, что ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в организацию в случае принятия закона об иноагентах.

Как отметили европейские чиновники, Брюссель ясно дал понять, что, если закон будет принят, Еврокомиссия не будет давать рекомендацию для начала переговоров о членстве страны.

В свою очередь, 14 мая представитель Белого дома Жан-Пьер отметила, что США готовы «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.

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      Марина Совина
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