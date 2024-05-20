92-летняя россиянка два дня пролежала на земле в лесу

В Приморье 92-летняя женщина два дня пролежала в лесу

В Приморском крае 92-летняя женщина два дня пролежала на земле в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Пенсионерка вышла на прогулку и заблудилась. Когда она не вернулась домой, близкие начали искать ее. Когда им не удалось обнаружить родственницу, они обратились за помощью к поисковикам.

Женщину нашли лежащей на берегу одной из таежных рек. Она была жива, но замерзла. Пенсионерку укутали в плед, а чтобы она не потеряла сознание, постоянно разговаривали с ней. На опубликованной каналом записи она поет вместе с поисковиками «Катюшу».

Ранее житель Новосибирской области был вынужден провести два дня на 30-градусном морозе. Мужчина упал в глубокий колодец, сломав при этом ногу. Оказавшись лишенным возможности выбраться, он просидел в коллекторе до тех пор, пока его стоны не услышали прохожие. Температура воздуха в это время опускалась до минус 35 градусов.