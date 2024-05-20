Среда обитания
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12:50, 20 мая 2024Среда обитания

Крупный производитель алкоголя решил стать экологичнее

Pernod Ricard пообещала сократить вредные выбросы на 50 %

Фото: Markus Winkler / Unsplash

Крупный производитель алкоголя Pernod Ricard поставил новые климатические цели. О том, что французская компания решила стать экологичнее, сообщает портал ESG Today.

Pernod Ricard обещает к 2030 году сократить вредные выбросы от использования энергии на производстве на 54 процента, от сельского хозяйства, использования леса и земли — на 30 процентов, а от цепочек поставок — на 25 процентов относительно нынешнего уровня. К 2050 году выбросы от использования энергии, производства и поставок планируется сократить на 90 процентов, от сельского хозяйства — на 72 процента.

В компании отметили, что план был одобрен организацией Science Based Targets initiative (SBTi), которая занимается постановкой научно обоснованных целей по борьбе с изменением климата.

Чтобы достичь намеченных целей, Pernod Ricard собирается в том числе использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), пересмотреть подход к упаковке, а также перейти на биотопливо или электрический транспорт. Компания также займется внедрением сельскохозяйственных практик, помогающих восстанавливать экосистемы.

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      Александра Качан
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