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11:46, 20 мая 2024Силовые структуры

Генпрокуратура оценила 17-летний приговор «крабовому королю» Олегу Кану

Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор осужденному на 17 лет Олегу Кану

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор предпринимателю Олегу Кану, которого на Дальнем Востоке называли крабовым королем. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Кан был заочно приговорен к 17 годам строгого режима за организацию расправы над российским бизнесменом Валерием Пхиденко в 2010 году. Также суд взыскал в пользу пяти потерпевших сумму морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Незадолго до приговора — в марте 2024 года адвокаты Кана подали в суд прошение о закрытии дела, заявив, что их клиента нет в живых. Однако в Генеральной прокуратуре не поверили и назвали это инсценировкой.

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      Владимир Седов
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