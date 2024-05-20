Генпрокуратура оценила 17-летний приговор «крабовому королю» Олегу Кану

Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор осужденному на 17 лет Олегу Кану

Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор предпринимателю Олегу Кану, которого на Дальнем Востоке называли крабовым королем. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Кан был заочно приговорен к 17 годам строгого режима за организацию расправы над российским бизнесменом Валерием Пхиденко в 2010 году. Также суд взыскал в пользу пяти потерпевших сумму морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Незадолго до приговора — в марте 2024 года адвокаты Кана подали в суд прошение о закрытии дела, заявив, что их клиента нет в живых. Однако в Генеральной прокуратуре не поверили и назвали это инсценировкой.

