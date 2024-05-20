В Италии начали платить за поездки на велосипеде

Во Флоренции велосипедистам начали платить до 30€

В Италии запустили программу, которая призвана побудить больше людей использовать велосипеды вместо машин для ежедневных поездок. Власти Флоренции начали доплачивать гражданам за выбор экологичного транспорта, сообщает MalayMail.

Программа стартовала 13 мая. На ее реализацию Pedala, Firenze ti premia («Педаль, Флоренция вознаградит тебя») направят 1,2 миллиона евро (118,5 миллиона рублей). Инициатива является частью масштабного проекта по улучшению качества воздуха. Город обещает платить одному велосипедисту до 30 евро (три тысячи рублей) в месяц.

Участникам программы должны скачать специальное приложение на телефон и получить Bluetooth-сенсор после регистрации. Сенсор крепится на руль велосипеда и позволяет приложению отслеживать владельца. За один километр по пути на работу или в университет велосипедист получает 0,20 евро (20 рублей), еще 0,05 евро (пять рублей) — за каждый километр, выходящий за пределы его обычного маршрута.

Между участниками будут проводиться различные соревнования. К примеру, организаторы планируют доплатить 100 евро 200 велосипедистам, которые проехали больше всего километров или приняли участие в мероприятиях, посвященных экологичному транспорту.