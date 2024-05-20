Лисняк: Киев готовит «спящих агентов» в Харьковской области

Киев готовит «спящих агентов» в Харьковской области. Об этом заявил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк, его слова приводит РИА Новости.

По словам Лисняка, агенты должны будут выдавать себя за местных жителей при переходе территорий Харьковской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России. В том числе такие граждане будут иметь официальные документы с соответствующими данными.

«Они будут знать саму местность, традиции, обычаи... При освобождении Харьковской области войсками РФ (...) будут осуществлять свою деятельность», — рассказал заместитель главы российской администрации Харьковской области.

Лисняк объяснил, что такие «местные жители» будут устраиваться на работу и ждать дальнейшие указания от Киева. В том числе они будут следить за действиями военных и администрации, чтобы передавать полученную информацию украинской стороне.

Ранее сообщалось, что на Украине признали частичную потерю Волчанска. Так, по словам заместителя начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Романа Семенухи, украинская армия контролирует город на 60 процентов, при этом штурмы со стороны российских военных продолжаются.