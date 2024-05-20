В России опровергли сообщения об угрозе дефицита кисломолочных продуктов
Компания Hansen, которая поставляет российским компаниям закваску, прекратит поставки на территорию России, сообщило отраслевое издание Milknews. На долю производителя приходится 45 процентов заквасок. На основе этой информации в издании Sochi24 вышла публикация с заголовком, из которого следует, что Россия может лишиться почти половины кисломолочных продуктов. Эту информацию опровергли в Минсельхозе.
«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию», — заявили в Минсельхозе.
В публикации Milknews от 15 мая был приведен комментарий гендиректора Союзмолока Артема Белова, который также подчеркнул, что для дефицита кисломолочных продуктов нет никаких оснований. «В случае возникновения логистических трудностей и задержек с поставками заквасок у производителей всегда есть сформированные запасы, кроме того, в России существуют и альтернативные поставщики заквасок, и свои производители заквасочных культур, поэтому выпуск кисломолочной продукции не будет прекращен», — подчеркнул он.
Сообщение об уходе компании Hansen из России появилось преимущественно в СМИ, посвященных бизнесу и агропромышленному комплексу — там информация подана корректно. Среди них, например, был сайт Milknews. Десятки СМИ, в том числе и федеральные, распространили комментарий Минсельхоза, опровергающий публикацию Sochi24. Так, комментарий ведомства появился на сайтах изданий «Лента.ру», «Ведомости», РБК.
В соцсетях также публикуется большое количество публикаций на тему уходу Hansen. Половина из них посвящена угрозе роста цен и дефицита кисломолочной продукции, а вторая часть опровергает эти утверждения.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».