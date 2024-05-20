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12:17, 20 мая 2024Интернет и СМИ

В России опровергли сообщения об угрозе дефицита кисломолочных продуктов

Минсельхоз исключил дефицит кисломолочных продуктов в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Компания Hansen, которая поставляет российским компаниям закваску, прекратит поставки на территорию России, сообщило отраслевое издание Milknews. На долю производителя приходится 45 процентов заквасок. На основе этой информации в издании Sochi24 вышла публикация с заголовком, из которого следует, что Россия может лишиться почти половины кисломолочных продуктов. Эту информацию опровергли в Минсельхозе.

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию», — заявили в Минсельхозе.

В публикации Milknews от 15 мая был приведен комментарий гендиректора Союзмолока Артема Белова, который также подчеркнул, что для дефицита кисломолочных продуктов нет никаких оснований. «В случае возникновения логистических трудностей и задержек с поставками заквасок у производителей всегда есть сформированные запасы, кроме того, в России существуют и альтернативные поставщики заквасок, и свои производители заквасочных культур, поэтому выпуск кисломолочной продукции не будет прекращен», — подчеркнул он.

Сообщение об уходе компании Hansen из России появилось преимущественно в СМИ, посвященных бизнесу и агропромышленному комплексу — там информация подана корректно. Среди них, например, был сайт Milknews. Десятки СМИ, в том числе и федеральные, распространили комментарий Минсельхоза, опровергающий публикацию Sochi24. Так, комментарий ведомства появился на сайтах изданий «Лента.ру», «Ведомости», РБК.

В соцсетях также публикуется большое количество публикаций на тему уходу Hansen. Половина из них посвящена угрозе роста цен и дефицита кисломолочной продукции, а вторая часть опровергает эти утверждения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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