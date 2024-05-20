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01:28, 20 мая 2024Россия

Крупные антитеррористические учения пройдут по всей России

МЧС: 20 мая по всей России пройдут крупные антитеррористические учения

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Во всех регионах России на объектах образования и в местах массового отдыха пройдут крупные антитеррористические учения. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что они состоятся 20 мая. В обсуждении организационных вопросов принимали участие глава МЧС Александр Куренков, министр просвещения Сергей Кравцов. Куренков подчеркнул, что в центре внимания государства находятся вопросы обеспечения безопасности детей. Он подчеркнул, что они требуют тесного взаимодействия от всех заинтересованных органов власти.

6 мая президент РФ Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти мероприятия станут ответом на угрозы лидеров западных стран в адрес России. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны.

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      Марина Совина
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