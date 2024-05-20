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12:36, 20 мая 2024Бывший СССР

Российская армия нанесла удар по ангару с РСЗО HIMARS в Очакове

Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по ангару с HIMARS в Очакове

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские войска ударили по ангарам бывшего Рыбколхоза в Очакове Николаевской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли скрывать установку ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в ночь на 20 мая в ангары было два прилета. По информации местного сопротивления, украинские военные часто прятали там HIMARS, с которой запускались дальнобойные ракеты ATACMS производства США.

Предположительно, удары по ангарам были нанесены российскими беспилотниками «Герань».

Ранее Лебедев рассказал о диверсии российских партизан на железной дороге в Харьковской области Украины. По его словам, подполью удалось на сутки прервать движение ж/д составов с техникой и военными.

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