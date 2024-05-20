Лукашенко поручил пресекать в Белоруссии деятельность иностранных спецслужб

Лукашенко: в Белоруссии необходимо пресекать работу иностранных спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новым назначенцам в Комитете государственной безопасности (КГБ) решительно пресекать дейстельность иностранных спецслужб на территории страны, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси», — заявил Лукашенко.

По его словам, Белоруссии необходимо вовремя обнаруживать «разного рода замашки» в отношении страны от недоброжелательных соседей в лице Польши, Литвы и Латвии.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко провел перестановки в КГБ, добавив, что назначения поспособствуют укреплению специальной службы Белоруссии.