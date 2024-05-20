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14:14, 20 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко потребовал укрепления КГБ из-за иностранных диверсий

Лукашенко потребовал укрепления КГБ из-за обостренной международной ситуации

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лукашенко потребовал от нового председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Игоря Тертеля укрепления спецслужбы в связи с диверсиями со стороны соседних государств. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом», — заявил президент.

По его словам, в соседних с Белоруссией странах готовят боевые отряды и пытаются навязать стране диверсионную войну.

Также западные страны нарушают обязательства перед Белоруссией, как страной, не имеющей выхода к морю, блокируя ее и оказывая давление экономическими санкциями, добавил он.

Ранее Лукашенко провел перестановки в КГБ.

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      Илья Таксюр
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