Лукашенко потребовал укрепления КГБ из-за иностранных диверсий
Лукашенко потребовал укрепления КГБ из-за обостренной международной ситуации
Лукашенко потребовал от нового председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Игоря Тертеля укрепления спецслужбы в связи с диверсиями со стороны соседних государств. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом», — заявил президент.
По его словам, в соседних с Белоруссией странах готовят боевые отряды и пытаются навязать стране диверсионную войну.
Также западные страны нарушают обязательства перед Белоруссией, как страной, не имеющей выхода к морю, блокируя ее и оказывая давление экономическими санкциями, добавил он.
Ранее Лукашенко провел перестановки в КГБ.