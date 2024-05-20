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14:23, 20 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о «мышковании» и «крышевании» коррупционеров в Белоруссии

Лукашенко: в Беларуси не должно быть «мышкования» и «крышевания» коррупционеров
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Белоруссии не должно быть «крышевания» коррупционеров и «мышкования», а оперативно выявлять и реагировать на такие попытки должен Комитет государственной безопасности (КГБ) страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Такое скрытое "мышкование" типа "крышевания", как это принято в других государствах, у нас этого быть не должно. Крышевание это, если оно есть, оно будет очень серьезно ударять по нашим людям. Вот эта дикая мелкота: "Я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь. "Ты — мне, я — тебе" — этого быть в Беларуси не должно», — подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил, что «надеется на чекистов» и на то, что они примут соответствующие меры там, где это потребуется.

Лукашенко также потребовал от нового председателя КГБ Игоря Тертеля укрепления спецслужбы в связи с диверсиями со стороны соседних государств. По словам президента, Польша, Литва и Латвия отвечают на предложенную им Белоруссией политику добрососедства обратным образом.

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      Александр Курбатов
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