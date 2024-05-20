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00:15, 20 мая 2024Наука и техника

Microsoft пригрозили штрафом из-за ИИ

Microsoft могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за генеративного ИИ

Фото: Reuters

Европейская комиссия (ЕК) оштрафует американскую корпорацию Microsoft, если она откажется раскрывать данные о сервисах генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание TechCrunch.

В пятницу регулятор заявил, что компания не смогла раскрыть информацию о своих сервисах генеративного ИИ (GenAI) — Microsoft обязана это сделать в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Если компания повторно откажется это делать, то штрафы могут достигать 6 процентов от годового глобального дохода, или миллиардов долларов.

Внимание ЕК связано, в том числе, с поисковиком Bing, который предлагает сервисы ИИ. Так, поисковая машина имеет функцию генерирования изображений. Представленная Bing информация может вводить в заблуждение, угрожать или быть использованной при создании дипфейков.

«Запрос информации основан на подозрении, что Bing, возможно, нарушил DSA в отношении рисков, связанных с генеративным искусственным интеллектом», — отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии. По словам журналистов, Microsoft не гарантирует отсутствия штрафов, если поделится с ЕК информацией. Так, если регулятор посчитает ответ корпорации неполным или вводящим в заблуждение, то Microsoft отдельно оштрафуют на 1 процент от годового глобального дохода.

Ранее Еврокомиссия собралась выдвинуть против корпорации Microsoft обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Причиной назвали корпоративный сервис Teams.

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      Андрей Ставицкий
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