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08:59, 20 мая 2024Россия

Минобрнауки захотело ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе

Минобрнауки РФ захотело ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министерство науки и образования предложило ликвидировать единственный филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) в Европе. Проект постановление правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предложило ликвидировать филиал МГУ, находящийся в городе Копер в Словении — это на данный момент последний филиал вуза в Европе.

Филиал МГУ в Словении открыли в 2017 году. Здание, где находился филиал, располагается в историческом центре Копера, рядом с Университетом Приморска на площади имени Иосипа Броз Тито.

В России филиалы МГУ сейчас работают в Китае, Азербайджане, Армении, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Там готовят специалистов для нужд экономики и социальной сферы этих стран.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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