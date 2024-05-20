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22:13, 20 мая 2024Мир

США предрекли провал в попытках внести разлад в отношения России и Китая

Обозреватель FT Рахман: США не под силу внести разлад в отношения России и Китая
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Визит российского президента Владимира Путина в Пекин продемонстрировал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения России и Китая, заявил обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

По мнению журналиста, США заинтересованы в подобном сценарии, но их ждет провал. «Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике — по крайней мере в обозримом будущем», — предрек он.

По его мнению, теплый прием Путина во время его визита в КНР говорит о «несравненной прочности» китайско-российских отношений. Многие американские политики встревожены быстрым сближением Москвы и Пекина, подчеркнул он. Рахман считает, что объединение сил двух сверхдержав увеличивает шансы на смещение баланса сил в пользу конкурентов НАТО.

Ранее аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери заявил, что дружеские объятия Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали свидетельством колоссального стратегического поражения США.

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      Марина Совина
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