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13:04, 20 мая 2024Мир

Песков рассказал о первой реакции Путина на гибель президента Ирана

Песков: Путин собрал команды спасателей для помощи Ирану

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россия отправила в Иран оперативные команды спасателей для помощи в поисках людей, находившихся в вертолете во время крушения. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«[Президент России] Владимир Путин очень внимательно отслеживает всю информацию, которая поступает в связи с крушением вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Около полуночи 19 мая президент встретился с послом Исламской Республики Каземом Джалали и дал оперативные команды по отправке спасателей для помощи Тегерану», — сообщил пресс-секретарь.

Песков отметил, что Путин дал указания МЧС России и Минобороны России подготовить вертолетные группы для поисково-спасательной операции. Однако после полученной информации об обнаружении обломков вертолета иранского президента Россия, по согласованию с Тегераном, вернула свои самолеты обратно.

Ранее российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Президент России подчеркнул, что «навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке», а также пожелал иранскому народу душевной стойкости.

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      Дарья Устьянцева
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