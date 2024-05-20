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20:33, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Попугай напал на ведущую в прямом эфире

На ведущую австралийского радио WSFM Аманду Келлер напал попугай в прямом эфире

Кадр: WSFM

Ведущая австралийской радиостанции WSFM Аманда Келлер пострадала в результате нападения попугая в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Independent.

Келлер попыталась искупать птицу в прямом эфире шоу Jonesy and Amanda на радиостанции WSFM. Когда она начала вытаскивать попугая из клетки, то он внезапно набросился на нее и клюнул в руку. Ведущая вскрикнула, после чего показала небольшую царапину. «Какая у меня ужасная травма!» — поиронизировала она.

Ранее ведущая британского телеканала «Би-би-си» Марьям Мошири рассмешила зрителей своей неожиданной реакцией на репортаж, посвященный конкурсу по подражанию птицам. Пользователи сети назвали журналистку национальным достоянием Великобритании.

Перед этим сообщалось о том, что австралийский теле- и радиоведущий Макс Берфорд в прямом эфире случайно выдал секрет коллеги. Оплошность произошла, когда он говорил об испорченных сюрпризах.

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      Олег Давыдов
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