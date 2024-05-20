Россиянин расправился с супругой из ревности и получил шесть лет колонии

В Краснодаре суд дал мужчине 6 лет за убийство супруги из ревности

В Краснодаре суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима за расправу над супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что вечером 18 октября 2023 года супруги поссорились дома на почве ревности. В результате мужчина принялся душить потерпевшую, пока она не перестала подавать признаки жизни. Спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что в Туле освободили из-под стражи мужчину, который расправился с матерью с помощью молотка.