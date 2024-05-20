Расправившегося 25 лет назад с матерью с помощью молотка россиянина освободили

В Туле освободили из-под стражи мужчину, который убил мать с помощью молотка

Зареченский районный суд Тулы освободил из-под стражи местного жителя Судакова, приговоренного к 10 годам лишения свободы за расправу над матерью и сыном, совершенную в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области и Управлении судебного департамента (УСД) Тульской области.

Судаков признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности. Мера пресечения осужденному в виде заключения под стражу отменена, он освобожден из-под стражи в зале суда. Во время заседания подсудимый свою вину не признал.

Как установил суд, преступление произошло в августе 1999 года в одном из домов, расположенном на Ствольной улице. Тогда Судаков в компании сына и друга распивали спиртные напитки. В этот момент домой вернулась его мать и стала ругаться с мужчинами из-за того, что они злоупотребляют алкоголем. В результате ссоры гость ударил женщину молотком в левый весок. От полученного удара она не выжила. После этого Судаков вместе с другом решили избавиться от свидетеля расправы — его сына. Они опасались, что мужчина может рассказать правоохранителям о случившемся. Тогда фигурант встал за спину сына и ударил его ногой под колено. Когда мужчина упал, он удушил его. Затем Судаков и его друг закопали пострадавших на территории домовладения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 32-летняя женщина расправилась с 51-летней матерью.