Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 2 мая 2024Силовые структуры

Россиянка пришла в гости к матери и расправилась с ней

В Петербурге задержали женщину, зарезавшую мать после ссоры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 32-летняя женщина расправилась с 51-летней матерью. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, трагедия произошла прошлой ночью. Дочь приехала в гости к матери в квартиру на Березовской улице в Павловске. Они поссорились, тогда подозреваемая схватила нож и ударила родственницу в живот. Пострадавшая не выжила.

Нападавшую задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону мужчина расправился с 17-летней студенткой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах ВСУ дронами по железнодорожной инфраструктуре России

      Экс-премьер Украины назвал заказчиков преступления в Доме профсоюзов в Одессе

      В США арестовали члена ИГ спустя два года его пребывания в стране

      В России начнут производить белорусскую водку

      ФСБ сообщила о приговоре украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области

      Доходы Euroclear от замороженных активов России оценили

      В WhatsApp появится новая функция

      Россиянам перечислили запрещенные действия на даче

      В российском регионе пенсионерка нашла на балконе изрезанного мужчину в простыне

      Собчак показала фото топлес в кровати

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше