Россиянка пришла в гости к матери и расправилась с ней

В Петербурге задержали женщину, зарезавшую мать после ссоры

В Санкт-Петербурге 32-летняя женщина расправилась с 51-летней матерью. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, трагедия произошла прошлой ночью. Дочь приехала в гости к матери в квартиру на Березовской улице в Павловске. Они поссорились, тогда подозреваемая схватила нож и ударила родственницу в живот. Пострадавшая не выжила.

Нападавшую задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону мужчина расправился с 17-летней студенткой.