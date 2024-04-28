Мужчина обстрелял из ружья машину с российской студенткой

В Ростове мужчина застрелил 17-летнюю студентку

В Ростове-на-Дону мужчина расправился с 17-летней студенткой. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, трагедия произошла в Цимлянском районе. Первокурсница сидела со знакомым в машине у хутора Паршикова. Внезапно кто-то начал обстреливать авто из охотничьего ружья «Сайга». В девушку попали четыре пули, ее госпитализировали, но не смогли спасти.

Стрелка задержали, он уже дал признательные показания.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии двое неизвестных обстреляли троих полицейских и похитили их оружие.